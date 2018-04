Taifuuni hüüdnime saanud Tänak: kummaline olukord, millegi üle ei ole kurta

Ott Tänak Argentina rallil. Foto: DIEGO LIMA, AFP/Scanpix

Argentina rallil on Ott Tänak näitamas suurepärast kiirust ning eestlane hoiab enne viimast võistluspäeva kindlalt esikohta. Tänak tunnistas WRC+ All Live'ile antud intervjuus, et kõik on kulgenud suurepäraselt. Nagu intervjuust näha sai, siis Tänakut kutsutakse Argentinas juba Taifuuni-Tänakuks.