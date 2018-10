Poleks Tänakul purunenud rehv ja Jari-Matti Latvalal kaks rehvi, saanuks Sebastien Ogier sõita pingevabalt ja riskides, lubatuks Dani Sordol kihutada täiega... Kõik need on oletused, fakt on aga see, et üheksakordne maailmameister, kuid kuus täishooaega vahele jätnud Sebastien Loeb triumfeeris Kataloonias.