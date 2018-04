Suurest mängust välja kukkunud Kris Meeke'ile sai saatuslikuks väike kivi

Argentina rallil 14. kiiruskatse järel kolmandat positsiooni hoidnud Kris Meeke langes laupäevase viimase kiiruskatsega kõrgest mängust välja, kui ta lõhkus enda Citroenil rehvi ning langes kaheksandaks.

Meeke kaotas 15. kiiruskatsel parimat aega näidanud Dani Sordole 2.28,4-ga. Briti sõnul oli rehvi lõhkumise juures kõige halvem see, et vahejuhtum leidis aset katse alguses ja seejärel ei tulnud tükk aega sobilikku kohta peatumiseks ning rehvi vahetamiseks.

“Kivi oli keset teed. See oli väike kivi. Umbes rusika suurune. Tavaliselt ei tekita sellised kivid probleeme,“ rääkis Meeke WRC+ All Live'ile. “Üritasin seda kivi vältida. Suutsin esimese ratta sellest mööda juhtida, kuid tagumine rehv sai pihta. Alguses arvasin, et kivi lõi lihtsalt sensori maha ja rehviga on koras. Peagi sain aru, et rehv on katki.“

“Rehvi lõhkumise järel oli minna veel 31 km. Kuna tee oli väga kitsas, siis pidin jätkama. Midagi ei olnud teha,“ lisas ta.