Suur välismaa portaal kirjutab põhjalikult Rally Estoniast. Tänak: võistluse jaoks on hea, et saab näha mitmeid WRC-autosid

Eesti ralliässa sõnul saab Rally Estoniat aga Soome etapi heaks sellegipoolest hästi kasutada. "Profiil on küll mõnevõrra erinev, ent kiirused on samad. Pärast puhkepausi ja aeglaseid-kurvilisi mägiteid on väga mõnus vahelduseks taas kiiresti sõita. Saame seda ka Soome ralli heaks ära kasutada, aga sõitja jaoks on põhiline see, et taas saab kiiresti sõita."

Rally Estonia ei ole Tänaku jaoks aga Soome ralli eel päris viimane testikoht - pärast seda peab Toyota veel ühe testipäeva. "See on lihtsalt asjade lõplikuks kinnitamiseks."

Kõik kolm tippsõitjat kasutavad Eestis oma tänavuse aasta autosid. "Ralli jaoks on see väga hea, et veel WRC autosid rajal on," rääkis Tänak. "Meie jaoks on aga hea olla võistlusolukorras, kus saab auto kallal töötada ja katsete vahel seadistust muuta. Nüüd saame enda tempot seejärel ka teistega võrrelda, aga ma ei ole kindel, kui palju seda arvestama peaks."