Suur uudis: autoralli MM-sarja otseülekanded jõuavad Delfi TV, TV6 ja Viasat Sport Balticu eetrisse!

Delfi TV omandas koostöös All Media Balticsiga õigused autoralli MM-i näitamiseks Baltikumis - alates Rootsi rallist näeb eestikeelsete kommentaaridega otseülekandeid meie rallipaari Ott Tänaku ja Martin Järveoja mõõduvõtmistest Delfi TV ja TV6, juba Monte Carlo rallist voogedastusteenuses Viaplay ja spordikanalil Viasat Sport Baltic.

Delfi TV ja TV6 eetrisse jõuavad alates veebruarist igalt MM-rallilt eestikeelsete kommentaaridega otseülekanded kahelt kuni neljalt kiiruskatselt, millelt WRC telepilti toodab, välja arvatud rallit lõpetavalt punktikatselt. Viimast näeb aga sõlmitud kokkuleppe järgi Viasat Sport Balticu ja Viaplay vahendusel.

Spordikanali Viasat Sport Baltic sisujuhi Kalev Kruusi sõnul on tänapäeva rallisport aasta-aastalt muutumas aina telesõbralikumaks ning tal on hea meel, et Eesti rallipaari Ott Tänaku ja Martin Järveoja tegemised WRC tänavusel hooajal jõuavad Viasat Sport Balticu ja Viaplay ning edaspidi ka TV6 ja Delfi vahendusel ka Eesti spordisõpradeni.

Sisujuht selgitas, et Viasat Sport Baltic (VSB) ja Viaplay näitavad kõiki kiiruskatseid, millelt WRC etappide korraldajad telepilti toodavad, TV6 otse-eetris on aga kõik ralliülekanded peale viimase lisapunkte andva kiiruskatse (power stage). Lisaks näitavad TV6 ja VSB rallivõistluse päeva kokkuvõtteid ning rallisündmused saavad suuremat kajastust “Seitsmestes uudistes”.

“Seda, et eestlased on ralliusku, näeme ja teame me kõik. Kui Ott Tänak sõitis sügisel Saaremaa juubelirallil kodupubliku ees, siis kogunes kahel päeval meie suurimale saarele rallielamusi saama tuhandeid fänne. Tuldi ja oldi vaatamata lakkamatule vihmasajule. Loogiline, et taoline magnet nagu Ott valiti ka eelmise aasta parimaks sportlaseks. Täna algab ralli MM-i uus hooaeg ning Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks ka uus ajastu. M-Spordi meeskonnaga on töö tehtud ja esimesed etapivõidud MM-ilt saadud. Nüüd alustavad mehed Toyota ajastut ning oleks ütlemata vägev, kui selle ajastu lõppedes oleks meie meeste nimi Carlos Sainzi, Juha Kankkuneni ja Didier Aurioli kõrval. Just see on seltskond, kes Toyotale 90ndatel maailmameistritiitleid tõid,” rääkis Kruus.

Autoralli MM-i uus hooaeg sai avapaugu neljapäeva õhtul Monte Carlo ralliga, esimene otseülekanne on Viaplay eetris juba laupäeval kell 14. Pühapäeval alates kell 10 näeb Viasat Sport Balticus ja Viaplays otsepildis 13,58-kilomeetrist kiiruskatset ning alates kell 13 sama pikka viimast punktikatset. Kokku on Monte Carlo rallil kuni pühapäevani kavas 17 kiiruskatset, järgmine mõõduvõtmine WRC sarjas toimub 15.-18. veebuaril Rootsi rallil. Autoralli maailmameister selgub hiljemalt novembriks, kui sarja viimane 13. etapp sõidetakse Austraalia teedel.