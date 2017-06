Suur kirg tõukas „vana” mehe tippsarja sporti tegema

Raul Jeets tõestab, et kunagi pole liiga hilja – 42-aastasena debüteerib ta Poolas oma esimesel WRC-rallil.

Mõistagi pole Jeetsi eesmärk pakkuda konkurentsi Eesti praegusele parimale rallimehele Ott Tänakule. Ta ei mõtle ka sellest, et peaks jõudma R5 masinatele mõeldud WRC2 arvestuses absoluutsesse tippu. Kuid ta pole MM-karusselli tulnud ka niisama lõbutsema, vaid tahab end proovile panna. „Meie jaoks on siin sõitmine ikkagi eelkõige sport,” kinnitab ta Poola ralli hooldusalas.

Jutuajamise hetkeks piirdub Jeetsi MM-ralli ettekujutus kiiruslegendi koostamise ja testikatse kolme läbimisega. Ees ootas reedene ränk katsumus vihmasajust poristel teedel. Jeets tunnistab, et on MM-sarja vastu tundnud alati aukartust, kuid samas endamisi ikka mõelnud, et sooviks selles konkurentsis osaleda.