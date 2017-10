Supertiimi kokku panev Hyundai on lähedal Sebastien Ogier' palkamisele

Tulevat hooaega silmas pidades on rallimaailmas endiselt kaks suurt küsimust. Esiteks tahetakse teada, kus hakkas sõitma neljakordne maailmameister Sebastien Ogier ning teiseks küsimuseks on Ott Tänaku töökoht.

Tänak on tunnistanud, et huvilisi on olnud üle kahe, kuid tegelik valik tuleb teha M-Spordi ja Toyota vahel. Ogier' tuleviku kohta on räägitud eelkõige kahest variandist ehk M-Spordist ja Citroenist. Kataloonia ralli ajal on aina valjemalt läinud liikvele kuulujutud, et Ogier siirdub hoopis Hyundai ridadesse.

Legendaarne ajakirjanik Colin Clark rääkis ralliraadios, et Hyundai boss Michel Nandan on teinud Ogier'le pakkumise. Seda olevat ta kuulnud mitmest allikast ning ühel Soome ajakirjanikul olevat vastavad sõnad ka diktofoni peal olemas.

Clark usubki, et Ogier läheb tulevaks hooajaks Hyundaisse, kuna tegemist on parima tehasetiimiga.

Kui nii juhtub, siis järgmisel hooajal sõidaksid Hyundais nii Ogier, Andreas Mikkelsen kui ka Thierry Neuville.