Soomlased viskasid Ott Tänaku üle aprillinalja

Soome spordiportaal UrheiluUutiset.com viskas eile Ott Tänaku ja Toyota üle vaimuka aprillinalja.

Nimelt kirjutas portaal, et Tänaku kehvade tulemuste tõttu asendatakse ta järgmiseks kaheks MM-ralliks Soome rallilegendi Juha Kankkuneniga.

"Selle otsuse tegemine oli päris raske, kuid see on osa tippspordist," seisis nupus ka Tommi Mäkineni "tsitaat". "Meie lepingus oli kirjas, et võime nii teha, kui ta ei ole esimesel kolmel MM-rallil poodiumil, ei võida vähemalt 20 kiiruskatset ning ei ole MM-sarja üldarvestuses esikolmikus."

Lisaks oli Mäkinenil etteheiteid ka Mehhiko ralli katkestamise osas. "Ta ütles, et autol oli ainult 20 hobujõudu - aga meie andmed näitasid, et Ott oli lihtsalt nii väsinud, et ei jõudnud gaasipedaali alla vajutada."

Kõige tipuks ei minevat piisavalt hästi ka Tänaku soome keele tunnid.

Otsuse Kankkuneni kasuks oli kallutanud ka Sébastien Loebi edukas tagasitulek.