Soomlased teevad tõelist romurallit, Ken Torn tõusis JWRC arvestuses teiseks

Torn jääb liidrikohal olevast rootslasest Emil Bergkvistist maha 16,8 sekundiga.

Valusalt on JWRC arvestuses kulgenud asjad soomlaste jaoks. Torni ees teist kohta hoidnud Henri Hokkala jaoks jäi avarii tõttu võistlus pooleli seitsmendal kiiruskatsel.

Kõige karmima avarii tegi aga Jaakko Lavio, kes murdis väidetavalt nii rangluu kui ka pahkluu. Lavio viis raja äärest ära kiirabi.

"Kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen vahvisti, että ulosajossa oli kyseessä auto numero 92 eli Subarulla ajava Jaakko Lavio" - I hope he is not badly hurt #RallyFinland

Here is a photo from Henri Hokkala’s accident on SS7, Crew are both ok #JWRC pic.twitter.com/rbJHGJYDgd