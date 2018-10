Soomes hakatakse katsetama uut viisi, kuidas ralliautode hoogu ülikiiretel lõikudel maha võtta: "virtuaalsed šikaanid"

See sätestus on sundinud näiteks Soome ralli korraldajaid viimastel aastatel proovima erinevaid süsteeme: eelmisel aastal lisati katsetele kunstlikke šikaane, mis hoogu maha võtsid, tänavu viidi osa rallist laiadelt ja kiiretelt teedelt kitsastele kõrvalteedele. Kumbki lahendus pole rallimeeste seas erilist populaarsust kogunud.

Nüüd on Soome alaliit hoolimata FIA eelmisel aastal näidatud vastuseisust üritamas katsetada "virtuaalseid šikaane" - tuleval aastal proovitakse kohalikel rallidel kahte erinevat süsteemi, kuidas kiiruseid madalamaks saada, kirjutab Briti meedia.

Esimese meetodina katsetatakse teatud lõikudel autode tippkiiruse piiramist - seda elektrooniliste meetoditega. Teise võimalusena on laual kindlad kontrollpunktid, mis on oma olemuselt justkui stoppmärgid liikluses: autod peavad seal kohtunike ja kaamerate ees korraks täielikult seisma jääma, enne kui edasi liiguvad.

"Peamine eesmärk on vähendada aega, mida autod katsetel tippkiirusel veedavad," selgitas alaliidu peasekretär Henrik Frank. "See, kas rallide korraldajad tahavad meie katsetest osa võtta, on nende otsus, aga WRC etapi koha pealt tuleb otsus teha FIA-l."