Soome rallit JWRC arvestuses juhtiv Ken Torn: tunnen end esimest korda sel hooajal autos hästi

Hoolimata jätkuvast murest piduritega on noor eestlane Ken Torn reedese päeva järel JWRC arvestust Soome MM-ralli liider.

"Päevaga tuleb rahul olla, võib-olla kripeldama jääb, et magasime esimese katse teise poole maha ja kaotasime seal aega, aga ülejäänud katsed olid okeid," rääkis Torn ERR-ile.

"Kahju on neist null komadest, millega oleme kaotanud katsepunkte. Mis teha, rootslane (Emil Bergkvist) on väga kiire."

Laupäeva eel on Torni edu teisel kohal oleva Bergkvisti ees 21,7 sekundit. "Sõidan oma tempoga. 20-sekundiline vahe on selline, et üks rehvi lõhkumine ja oledki juba tagapool. Puhta sõiduga nii kiire ralli puhul on keeruline mööduda kellelgi," jätkas Torn.

Torni sõnul tunneb ta end esimest korda sel hooajal autos ka hästi ja see on ka üks edu võtmetest.