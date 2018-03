Soome rallil sel aastal kuulsat Ouninpohja katset ei sõideta

Teiste seas jäetakse sel aastal sõitmata ehk kogu WRC-sarja kõige kuulsam kiiruskatse, legendaarne Ouninpohja. See aga ei tähenda, et kuulus hüpe sõitjatel ja pealtvaatajatel kogemata-nägemata jääks - suur osa senisest Ouninpohja katsest on kasutusel uuel Kakaristo kiiruskatsel. Kuulsa "kollase maja hüppe" lõik on kohe Kakaristo katse alguses.

Ralli viimane ja otsustav punktikatse sõidetakse tänavu Ruuhimäki küla ümbruses ning selle lõpus asub täiesti uus "megahüpe", mis saab korraldajate sõnul fännide jaoks tõeliselt kohustuslikuks vaatamiseks.

Soome ralli toimub tänavu 26.-29. juulil.

Kõik 2018. aasta Soome ralli kiiruskatsed:

This is how @RallyFinland 2018 spreads out around HQ in #Jyväskylä. 317 stage kilometers over 23 stages. 65% different compared to 2017. pic.twitter.com/z6hdGa76y8