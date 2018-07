Kuulsat Soome rallit tahavad võita kõik, ent kodune võidukihutamine on Jari-Matti Latvala jaoks kriitilise tähtsusega. Poolteist hooaega Toyotas on kulgenud kesiselt ja karjääri jooksul 17 MM-rallil triumfeerinud soomlane on langenud tiimi kolmandaks võidusõitjaks: Ott Tänakul on 77 punkti, Esapekka Lappil 70, Latvalal kõigest 37.