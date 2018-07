Soome MM-ralli kiiruskatseid peensusteni tundev Jari-Matti Latvala on veendunud, et täna õhtul Jyväskylä linnatänavatel kulgeva kiiruskatsega algaval rallil on kiirused mullusest väiksemad. Kui eelmisel aastal üritati rallimasinate hoogu pidurdada kunstlike šikaanidega, siis tänavu on autod suunatud väiksematele ja tehnilisematele teedele.

„Tänavu on ainult kaks kiiruskatset laiadel teedel, ülejäänud kiiruskatsed moodustuvad laiade ja kitsaste teede kombinatsioonist,” rääkis kodusel MM-rallil kolm korda võitnud Latvala. „Kitsad osad on tehnilised ja võtavad hoogu maha.”