Soome noor ralliäss Kalle Rovanperä sai tööandjalt rõõmusõnumi

Rovanperä on tihedalt seostatud üleminekuga Toyotasse ning viimaste uudiste valguses võib see juhtuda juba 2020. aastal. Hetkel on kahel Toyota meeskonna sõitjal - Jari-Matti Latvalal ja Kris Meeke'il - leping vaid 2019. aastaks ning järgmise hooaja järel võidakse üks neist noore soomlase vastu välja vahetada.

Rovanperä ütles, et tahab järgmisel hooajal WRC2 klassis veel kogemusi hankida, kuid on seejärel valmis suureks muutuseks.

"Eks palju sõltub sellest, kuidas mul järgmine aasta läheb, aga seejärel - kui ma hangin kogemusi ja olen kiire - usun, et olen valmis," sõnas soomlane väljaandele Motorsport News.

Liigseid pingeid Rovanperä endale WRC-sse pääsuks panema ei hakka. "Kui ma sõidan ka järgmised kaks-kolm aastat WRC2 sarjas, siis ma pole pahane. Mul pole kuskile kiiret," lisas ta.

Tänavuse WRC2 hooaja lõpetas Rovanperä kolmandana Jan Kopecky ja Pontus Tidemandi järel. Esikoha saavutas soomlane Suurbritannia jas Kataloonia rallilt.