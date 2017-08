Soome meedia: Toyota rallitiim kolib Eestisse madalamate maksude tõttu

Tommi Mäkinen Foto: Heikki Saukkomaa, AFP

Eesti Päevaleht kirjutas juba jaanuaris, et Tommi Mäkineni juhitav Toyota WRC tiim ehitab Tallinna külje alla Peetri külla logistikakeskust. Tänase Ilta-Sanomati väitel on huvitava käigu üheks põhjuseks tõsiasi, et Eesti maksusüsteem on ettevõtte jaoks oluliselt soodsam.