Soome meedia: Jari-Matti Latvala on kriisis. Kas Toyota loobub soomlase teenetest?

Piironen rääkis omakorda, et Latvala on hakanud eksima, kuna tal on lihtsalt vale sõidutrajektoor. “Lihtne on eksida, kui auto on pidevalt külglibisemises,“ sõnas Piironen, kelle sõnul võivad eksimused viia selleni, et soomlast ei ole tuleval hooajal lihtsalt enam Toyota ridades. “Kui asjad lähevad samamoodi edasi, siis võib temast varsti rääkida kui endisest Toyota piloodist,“ lisas Piironen.

Soomlased on kokku löönud, et MM-sarja kokkuvõttes praegu üheksandal kohal olev Latvala jääb liirikohal olevast Neuville'ist maha juba 88 silmaga. Tiimikaaslasele Ott Tänakule kaotab Latvala omakorda 41 punktiga.

Lisaks kirjutab Iltalehti, et praeguses seisus on Latvala selgelt tiimi kolmas sõita. Temast on paremaid tulemusi näidanud nii Tänak kui ka Esapekka Lappi. Tulevakus rääkivat Tänaku ja Lappi kasuks ka see, et nad on Latvalast nooremad.

“Ilmselgelt on tema õlgadele kogunenud pinged. Ta peab ebaõnnestumise mõtted peast peletama,“ lisas Kankkunen.

MM-sarja üldseis Portugali ralli järel:



1. Thierry Neuville (Hyundai) 119 punkti

2. Sébastien Ogier (M-Sport) 100 punkti

3. Ott Tänak (Toyota) 72 punkti

4. Dani Sordo (Hyundai) 58 punkti

5. Esapekka Lappi (Toyota) 57 punkti

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) 54 punkti

7. Elfyn Evans (M-Sport) 45 punkti

8. Kris Meeke (Citroen) 43 punkti

9. Jari-Matti Latvala (Toyota) 31 punkti

10. Craig Breen (Citroen) 26 punkti