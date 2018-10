Soome ajakirjanik: Toyota on teinud uueks hooajaks pakkumise iirlasele, kelle nimi pole Meeke

Wourela kirjutab, et tema hinnangul ei oleks Kris Meeke, kellest seni on Ott Tänaku ja Jari-Matti Latvala kõrval kui Toyota kõige tõenäolisemast kolmandast sõitjast räägitud, antud tiimi jaoks üldse nii hea valik. "Selle aasta põhjal jätkub ka uuel hooajal sama dünaamika. Teemant Ott Tänak on tiimis number üks, Latvala peab leppima toetava rolliga, kui ta just uuele hooajale väga head algust ei saa, samal ajal kui Tänak alguses põrub," kirjutab Wuorela.

"Kolmandat autot peaks aga kahtlusteta juhtima usaldusväärne sõitja, mitte noor ja tõusev täht. Seda võib olla küll kahju öelda, aga Meeke ei ole vastus nendele küsimustele. See on lihtsalt minu arvamus."

Seejärel põrutab Wuorela, et Toyota on pakkumise teinud iirlasele - aga mitte Kris Meeke'ile, aga hoopis Craig Breenile. "See pakkumine on aga vaid üheks aastaks, samal ajal kui M-Spordi boss Malcolm Wilson on talle teinud pakkumise 2+1 aastaks - ja ilmselt meeskonnas hoopis teistsuguse positsiooniga. Breeni olukorras ei mõtleks ma kaks korda."