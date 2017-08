Solberg: Ott Tänak on tulevane maailmameister

Lõuna-Eesti rallil pojale Oliverile kaasa elamas käinud Norra rallilegend Petter Solberg tõdes intervjuus ERRile, et on Ott Tänaku talendi suur austaja.

Tean Ott Tänakut mitu aastat ja ta on suurepärane sõitja. Tal on helge tulevik ja usun, et ta on tulevane maailmameister. Siinsed teed kasvatavad väga häid rallisõitjaid," rääkis Petter Solberg ETV spordiuudistele antud intervjuus.

Kus Ott Tänaku karjäär jätkub, ei julgenud Solberg spekuleerida, kuid ütles, et väikeriikidest pärit sportlastel on globaalses maailmas omad plussid.

"Väiksest riigist tulija peab läbilöömiseks olema teistest palju parem. Neil on kirg, mida suurtest riikidest tulijatel pole. Kui suudetakse kirge hoida, võib kõike saavutada," lisas 2003. aasta maailmameister.