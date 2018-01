Solberg ja Grönholm istusid uue Volkswagen Polo rooli, mida võib näha juba Saksamaa MM-rallil

Endised autoralli maailmameistrid Petter Solberg ja Marcus Grönholm ulatasid Volkswagenile testimisel abikäe. Solberg ja Grönholm testisid Rootsis Volkswagen Polo GTI R5 autot.

Koos 2003. aasta maailmameistri Solbergi ja kahekordse MM-tiitli omaniku Grönholmiga oli testimas ka WRC2-sarja valitsev meister Pontus Tidemand Rootsis. Kokku testiti neli päeva ning kihutati Kalli ümbruses, kirjutab Autosport.

R5 auto tähistab Volkswageni esimest ralliprogrammi pärast 2016. aasta heitgaaside skandaali, mille tagajärjel Volkswagen ka WRC-sarjast taandus. Eelneval neljal hooajal oli Saksamaa autotootja WRC-sarja täielikult domineerinud.

“Oli suurepärane istuda taas ralliauto roolis ja aidata Volkswagenit,“ sõnas Solberg, kes on Pologa sõitnud ka rallikrossi MM-sarjas. “Oli tõeliselt lõbus. Tiim on teinud väga head tööd ja selle autoga on suurepärane sõita. Läbisime ühel päeval peaaegu 300 km.“

Grönholm on teinud palju arendustööd Polo R WRC autole ning lisaks on ta testinud ka Škoda R5 Fabiat.

Volkswagen soovib MM-sarjaga taasliituda tänavusel Saksamaa rallil, kus tahetakse osaleda WRC2 arvestuses. Saksamaa asfaldiralli toimub tänavu 16.-19. augustini.