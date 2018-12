Sõitjakohta otsiv Craig Breen on meeleheitel

"Kahjuks on see sport, kus alati ainult talendist ei piisa. Ma ei saa seda sporti iga päev oma tagahoovis teha. See nõuab suurt rahalist panust, et sellest osa võtta. Kuid päeva lõpuks on see siiski mu unistuste töö ning kõik, mis ma kunagi olen tahtnud teha. Üritan sellele mõelda, kui pinge liiga suureks läheb ning meenutan endale, et keegi ei sunni mind relva ähvardusel autosse istuma. Sõidan, sest armastan seda tööd."