Skandaal õhus: salapärane WRC meeskond kavatseb boikoteerida 2019. aasta Sardiinia rallit

Üks WRC-sarja kuuluv meeskond proovib koguda toetust, et kirjutada kiri Rahvusvahelise autoliidu ehk FIA presidendile, Jean Todtile, kus oleks välja toodud plaan boikoteerida 2019. Itaalia rallit juhul, kui see peaks toimuma Sardiinias, edastab Autosport.

WRC meeskonnad said eelmisel nädalal kokku ja Autospordi andmetel arutati, kas kirjutada Todtile kiri, kuid idee laideti grupis maha.

Sardiinia ralliga seoses on probleeme jätkuvalt, kuna saarele kogu varustuse kohale viimisega esineb logistilisi probleeme ning veel on murekohaks vähene publik.

"Minu arvates peaks ralli toimuma mandril, kus on ka rohkem inimesi," rääkis Toyota tiimi juht Tommi Mäkinen. "Siin on liiga vähe rahvast. Lisaks sellele, kas arvate, et siia on lihtne saada? Kogu logistika on liiga keeruliseks tehtud."

Üks kõrgel kohal allikas, kes on seotud Itaalia autospordiga, oli Autospordile öelnud: "Me teame, et oleme järgmisel aastal võistluskalendris olemas. Me jääme Sardiiniasse 2019. aastaks, kuid 2020. aastal toimub ralli jälle mandril."

WRC meeskonnad suhtuvad sarnaselt ka teise võistluskalendris olevasse saarerallisse ehk Korsika rallisse.

Kuni 2003. aastani toimus Itaalia ralli mandril, täpsemalt Sanremos. Seejärel hakati Itaalia rallit pidama Sardiinias.