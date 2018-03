Skandaal: Mehhiko ralli kohtunikud andsid Ogier'le punktikatsel 10-sekundilise trahvi ning võtsid prantslaselt neli lisapunkti ära!

Mehhiko MM-ralli kohtunikud otsustasid MM-sarja üldliidrit Sébastien Ogier'd karistada ning võtsid talt ära punktikatsel teenitud neli lisapunkti.

Karistuse põhjuseks oli Ogier' sõidustiil - kes teleülekannet vaatas, mäletab, et katse päris lõpus oli korraldajate poolt teele seatud kergetest teemärgistest ehitatud kunstlik šikaan. Suures tuhinas rammis Ogier kahte teemärgist, ajades need selgelt paigast ära.

Kohtunike otsuses on kirjas, et enne selle tegemist kuulati üle nii Ogier kui kaardilugeja Julien Ingrassia ning ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson. Ogier olevat sealjuures väitnud, et võrreldes eelviimase katsega oli šikaani asetus pisut muutunud, kuid see väide lükati fototõestusega ümber ning prantslasele määrati kümnesekundiline ajatrahv.

Otsus avaldab ka selle, et Ogier olevat pärast eelviimast katset šikaans "otseks sõitmise" kohta rajameistrilt (clerk of the course) aru pärinud ning saanud vastuseks, et sellise rikkumise korral pöördutakse kohtunike (stewards) poole.

Kuna Ogier sai punktikatsel teise koha, siis jätab kümnesekundiline trahv ta ilma ka neljast MM-sarja lisapunktist. Punktikatse teine koht läheb nüüd hoopis Jari-Matti Latvalale, kolmas koht Thierry Neuville'ile, neljas Andreas Mikkelsenile ja viies Sébastien Loebile.

