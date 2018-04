Selgusid rallisõitjate palgad: Ogier oodatult esikohal, Tänak kolmas

Eesti läbi aegade suurima aastateenistusega sportlane peaks seega siiani olema napilt endine rallisõitja Markko Märtin, kes teenis Soome ralliajakirjanike andmetel omal ajal 2,3 miljonit eurot aastas.

Liverpoolis mängiva jalgpalluri Ragnar Klavani palganumbriks on Briti väljaanded pakkunud pisut üle 2 miljoni. Nimetatud numbri lähedal on ka ameerika jalgpalluri Margus Hundi töötasu, kelle aastateenistuseks on 2 miljonit dollarit ehk 1,7 miljonit eurot.

