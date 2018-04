Sel nädalavahetusel peetakse kandidaatralli, mis soovib järgmiseks hooajaks MM-sarja murda

Sel nädalavahetusel peetakse Tšiilis Rallymobil Concepcioni kruusaralli, mis on hetkel WRC-sarjas ametlikuks kandidaatralliks.

Kui kõik läheb hästi ja plaanipäraselt, loodavad tšiillased oma etapiga juba 2019. aastal MM-kalendrisse murda. Praegu toimub Lõuna-Ameerikas ainus etapp Argentinas.

Kandidaatralli staatuses olemine tähendab seda, et Concepcionis on kohal kõrged FIA ametnikud, kes jälgivad etapi organiseerimist, kiiruskatsete struktuuri ja muud taolist, et teha selgeks, kas tegu on MM-sarjaks kõlbuliku etapiga. Samuti on Tšiilis kohapeal ka meeskondade esindajad, kes ka oma arvamuse sekka ütlevad.

Tšiili hetke parim rallisõitja on Pedro Heller, kes tuli tänavu Mehhiko MM-rallil ka oma R5 masinaga absoluutarvestuses 10. kohale, teenides sellega ka ühe MM-punkti.