Sel hooajal parimat kiirust näidanud Ott Tänak võib juba järgmisel MM-rallil üle lüüa Markko Märtini rekordi

Markko Märtin ja Ott Tänak tänavusel Rootsi rallil. Foto: Hendrik Osula

Sel hooajal on autoralli MM-sarjas suutnud kõige rohkem kiiruskatseid võita Toyotal kihutav Ott Tänak, kes on parim olnud koguni 15 kiiruskatsel. Karjääri jooksul on tal kiiruskatsete esikohti koos nüüd 95.