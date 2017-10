Seitsmendat Walesi MM-rallit sõitev Tänak sai lõpuks kogeda midagi uut ja omapärast

Walesi MM-rallil reedese võistluspäeva järel kokkuvõttes teist kohta hoidev Ott Tänak tunnistas, et esimene täispikk võistluspäev oli igati nauditav.

“Päev ei olnud meie jaoks halb. Kiiruskatsetel oli tegelikult päris hea. Päike oli väljas ja ma arvan, et tegemist oli esimese korraga, kus ma sain Myherini kiiruskatse läbida olukorras, kus ei olnud udu,“ rõõmustas Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

“Elfyni taga on jätkuvalt väga tihe heitlus. Peame vaatama, milleks oleme võimelised. Laupäevased kiiruskatsed on hoopis teistsugused, kuid samuti nauditavad,“ lisas Tänak. “Olen kindel, et ees ootab järjekordne põnev päev. Vahesid on aga keeruline sisse sõita. Jätkame alati pingutamist.“

Walesi ralli seis 7. kiiruskatse järel: 1. Elfyn Evans, 2. Ott Tänak +24,6, 3. Sebastien Ogier +26,8, 4. Thierry Neuville +37,1, 5. Jari-Matti Latvala +41,9, 6. Kris Meeke +42,0, 7. Andreas Mikkelsen +52,0, 8. Dani Sordo +1.13,9.