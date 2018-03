See statistikakõlks näitab, kui tasavägine on tänavune WRC hooaeg olnud

Kui Monte Carlo rallil moodustasid esikolmiku Sébastien Ogier, Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala, siis Rootsis Thierry Neuville, Craig Breen ja Andreas Mikkelsen. Kaks uut esikolmikusse jõudjat tõi ka Mehhiko etapp, kus Ogier' võidu kõrval jõudsid kolme sekka Dani Sordo ja Kris Meeke.

Lisaks kaheksale erinevale sõitjale on tegu ka kaheksa erineva riigi esindajatega!

Rally Trivia

3 #WRC events in 2018

9 podium steps

8 different driver

8 nationalities

Monte 1️⃣ 🇫🇷 2️⃣ 🇪🇪 3️⃣ 🇫🇮

Sweden 1️⃣ 🇧🇪2️⃣ 🇮🇪3️⃣ 🇳🇴

Mexico 1️⃣ 🇫🇷 2️⃣ 🇪🇸 3️⃣🇬🇧

Evenly spread among manufacturers

(image by @rallyparadise) pic.twitter.com/DPqKjqikXv