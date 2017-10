Sebastien Ogier'l tuleb järgmiseks hooajaks langetada ülimalt raske valik

Volkswageni ridades neljal korral WRC-sarjas maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier sai Volkswageni MM-sarjast taandumise järel sisuliselt valida kõikide tiimide vahel ning lõpuks langes tema liisk M-Spordi kasuks. Tulevat hooaega silmas pidades on ta aga ainus tippsõitja, kes on veel lepinguta.

Seekord on Ogier'd seostatud taas kõigi nelja tiimiga. Esimesena teatas Hyundai boss Michel Nandan, et nende tiimis ei ole prantslasele kohta. Sel nädalal rääkis Toyota boss Tommi Mäkinen, et Ogier üritas meeleheitlikult tulevaks aastaks nendega liituda, kuid nemad eelistasid hoopis tema praegust tiimikaaslast Ott Tänakut.

Seega on Ogier'l jäänud tulevaks hooajaks ainult kaks valikut: M-Sport ja Citroen. Reaalsuses ei ole praeguses seisus kumbki Ogier jaoks just ideaalne valik.

Citroen on sel hooajal olnud selgelt kõige kehvem tiim MM-sarjas. Prantslase kunagine tööandja on Ogier' palkamisest äärmiselt huvitatud, kuid praegu viienda MM-tiitli suunas kihutaval mehel olevat aga nende auto osas mitmeid küsimusi. Citroen on saanud end asfaldil küll lõpuks liikuma, kuid kruusarallidel on jäädud tihtilugu hätta.

Samas on Ogier oma praeguse tööandja M-Spordi kohta tõdenud, et ta on nende ridadest lahkumas, kuna Fordi tehas ei tule meeskonnale appi. Siiski on M-Sport seni tõestanud, et neil on võrreldes Citroeniga parem auto.

Motoring.com on juba asunud ka spekuleerima, et Ogier võib siiski järgmiseks hooajaks jääda M-Spordi ridadesse. M-Spordi boss Malcolm Wilson soovis tulevaks aastaks meeskonda jätta nii Ogier' kui ka Tänaku, kuid mõlemale mehele korraliku palga maksmine oleks käinud tiimile üle jõu. Nüüd usutakse, et Tänaku lahkumise järel leitakse ehk Ogier jaoks siiski vajalik raha.