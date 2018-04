Sebastien Ogier'l on Korsika ralli eel hirm naha vahele aetud

WRC-sarja üldliider Sebastien Ogier on reedel algaval Korsika rallil suurimaks võidusoosikuks. 2016. aastal Korsikal võidutsenud Ogier tunnistas ralli eel, et teda paneb tõsiselt muretsema üheksakordse maailmameisteri Sebastien Leobi kiirus.

Viimati 2012. aastal maailmameistriks tulnud Leob on seejärel ikka mõnel rallil osalenud ning tänavu naasis ta Mehhikos uuesti MM-sarja. Taas on Loeb stardis ka Korsikal, kus ta on varasemalt võidutsenud neljal korral (aastatel 2005 kuni 2008).

“Mehhiko ralli ei olnud tema jaoks üldse halb,“ kommenteeris Ogier Motorsport.com'i vahendusel Loebi viiendat kohta.

“Asfaldil on ta ka väga tugev. Lisaks sõitis ta asfaldil mõned rallid ja seega on tal õige rütm jälle käes,“ sõnas Ogier, et kogenud kaasmaalane on talle tõsine konkurent.

“Tõenäoliselt võib ta Korsikal olla veelgi tugevam. Peame kõvasti juurde panema, kuna Citroen tõestas eelmisel hooajal, et asfaldil on neile väga raske vastu saada,“ tunnistas Ogier.