Sebastien Ogier'l on karjääri viimaseks valikuks kolm võimalust

Ogier rääkis taaskord Prantsusmaa meediale, et tema järgmine leping jääb karjääri viimaseks.

“On selge, et minu karjäär on lõpusirgel. Kui ma jätkan, siis sõlmin veel ainult ühe lepingu,“ tunnistas Ogier, et tema sportlaskarjäär saab peagi läbi.

Prantslase sõnul on tema praegune prioriteet käimasolev hooaeg. “Loodetavasti õnnestub järgmisel hooajal veel võite jahtida,“ lisas ta juurde.

Tulevaks hooajaks on Ogier'l Prantsusmaa meedia teatel kolm võimalust. Variant on jätkata M-Spordis, teine võimalus on liituda Citroeniga ja kolmandaks variandiks on tippspordist taandumine.

Ogier tunnistas, et raha ei mängi tema otsuse juures mingit rolli ning tema peamiseks sihiks on võidelda MM-tiitli eest. Võimalus võita tiitel on ka Ogier'l sisuliselt ainuke stiimul, miks sõlmida veel üks leping.

Praeguseks on selge, et Hyundai ja Toyota ei soovi tulevaks hooajaks Ogier'd enda meeskonda.