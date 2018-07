Sebastien Ogier: võin veel tulla maailmameistriks

Autoralli MM-sari saab jätku järgmisel nädalal, kui 26.-29. juulini sõidetakse Soome ralli. Hyunday sõitja Thierry Neuville juhib üldarvestuses prantslase Sebastien Ogieri ees 27 punktiga.

Viimasel viiel hooajal on Ogier läinud Soome rallile liidrina ning on seetõttu pidanud esimesena rajale minema ja teistele sõitjatele tee puhtaks sõitma. Tänavu peab teepuhastaja rolli täitma Neuville.

"Ma võin veel tulla maailmameistriks. Kuus etappi on sõita ning väga palju punkte on veel võimalik teenida," sõnas viiekordne maailmameister Ogier.

"Pole põhjust paanikaks, ehkki loomulikult oleks hea omada edu punktiarvestuses," edastas Autosport Ogieri sõnu. "Siin tuleb mängu ka stardipositsioon. Ma tean, et rääkisime sellest juba Sardiinia ralli ajal, kuid tulemas on mitmeid etappe, kus esimesena startimine on raske."

"Nüüd ma pean keskenduma, et anda endast parim," lisas Ogier. "Ma sõidan Soome rallil ilma kohustuseta olla esimene startija ja teepuhastaja. Siiani on Neuville'l olnud hea ja stabiilne hooaeg. Tal on olnud õnne ning isegi keerulistel nädalavahetustel on ta toonud häid kohti."

"Võite minu peale kindlad olla. Ma ei anna alla ning tulemas on väga põnev hooaja teine pool."