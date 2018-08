Sebastien Ogier teeb kõrvalalal debüüdi

"See on väga põnev kogemus," sõnas Ogier, vahendab Autosport. "DTM on minu jaoks midagi täiesti uut, kuid ma loodan sellest kogemusest õppida nii palju kui võimalik."

"See masin on väga kiire. Mõistagi ei ole ma oma debüüdil võidukonkurentsis," lisas prantslane.

Ogier testib täna ja homme Mercedese tehasetiimi C63s masinat Itaalias Vallelungas. Austria etapp peetakse 22.-23. septembril.

DTM sarja korraldajad tegid seejuures Ogier osas erandi, sest hooaja viimasel kolmel etapil pole tiimidel lubatud wild card`iga sõitjaid kasutada.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Saksamaa etapiga.