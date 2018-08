Sebastien Ogier: Tänakule on raske vastust leida

"Ott on väga kiire. Vara veel öelda, kas talle on võimatu vastu saada, aga mõnes olukorras tundub tõesti, et talle on raske vastust leida," ütles Ogier, kes kaotas Tänakule lõunapausiks 7,2 sekundiga.

Tänaku tiimikaaslane Jari-Matti Latvala tunnistas, et tema ja eestlase vahe on hetkel enesekindluses. "Ta on autoga väga enesekindel. Sellel rallil kõik sellele taandubki. Kui sa pole kurvides ja pidurdustes kindel, hakkad vähehaaval igal pool aega kaotama," sõnas soomlane.