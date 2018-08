Sebastien Ogier: Tänakul on veel võimalus maailmameistriks tulla

Reedese päeva lõpuks hooldusalasse jõudes pidas Ogier pika jutuajamise maha Toyota tiimipealiku Tommi Mäkineniga. Küsimusele, millest räägiti, vastas prantslane naljaga: "Ütlesin talle, et nad oma mootorit rohkem käima ei paneks."

"Tegelikult lihtsalt õnnitlesin teda tänase puhul. Tänak on teinud järjekordse hea päeva," jätkas Ogier, kes jääb Tänakust maha 12,3 sekundiga.

"Tunnen end autos hästi ning täna oli üldiselt lõbus sõita. Ainsad frusteerivad hetked on need, kui sa ajatabelit vaatad. Ott on tugev, see on selge. Ta avaldas mulle juba eelmisel aastal samas tiimis koos sõites muljet. Ausalt öeldes nautisin seda võitlust ühes tiimis rohkem kui praegust."

Ogierilt küsiti, kas Tänak võiks veel sekkuda tiitliheitlusse. "Ta ei ole sellest väga kaugel. Kui ta teeb siin järjekordse hea tulemuse, on veel neli rallit jäänud. Ütleksin küll, et tal on veel võimalus," vastas prantslane.

Lootusrikas on ka Mäkinen: "Meil on veel päris palju rallisid järel. Palju asju võib juhtuda. Oleme teinud ettevalmistusi, et ka kuumades oludes vastu pidada ning tunneme end Türgi ralli suhtes kindlalt. Kindlasti tuleb kõva võitlus."

Tänak kaotas Saksamaa ralli eel MM-sarja liidrile Thierry Neuville'ile 46 ja Ogierile 25 punktiga.