Sebastien Ogier rõhutas taas: pinge on vaenlaste õlul

"MM-sarja üldseis ei saaks olla tihedam, kui see on Austraalia etapi eel. Aga meie oleme nüüd liidrikohal, mis on väga hea seis võrreldes kahe etapi taguse ajaga, mil kaotasime 23 punktiga," sõnas Ogier, vahendab Rallit.fi.

Prantslane juhib Thierry Neuville`i (Hyundai) ees kolme ja Ott Tänaku (Toyota) ees 23 punktiga.

"Pinge on nüüd meie vaenlastel," usub Ogier. "Anname endast kõik, et võita kuues MM-tiitel. See oleks M-Spordist lahkumisel ilus kingitus."

Uueks hooajaks siirdub Ogier teatavasti Citröeni meeskonda.