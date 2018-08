Sebastien Ogier rehvi purunemisest: rehv ei lõhkenud kivi vastu sõitmisest

Viiekordne maailmameister Ogier oli Saksamaa rallil heitlemas esikoha eest Ott Tänakuga (Toyota), aga pidi teisel võistluspäeval Panzerplattel ehk ralli 13. katsel vahetama rehvi, mille tõttu ta kaotas ajas pea kaks minutit.

"Me kõik teame, et Panzerplatte katse on veidi loterii, kahjuks polnud minul sel nädalavahetusel õnne," sõnas Ogier oma kodulehel. "Ma sõitsin sama sõidujoont pidi nagu tavaliselt, aga katse alguses lõhkes rehv."

"Pärast seitsmendat kilomeetrit näitasid sensorid, et vasak esimene rehv on purunenud, mõistsime kohe, et esikohavõitlus on lõppenud. Katse lõpuni oli jäänud 32 kilomeetrit ning pidime tegema peatuse."

"Ma olin veidi šokis ning informatsioonist häiritud ja sõitsin vastu kivi, kui otsisin kohta peatumiseks, et rehvi vahetada," lisas 34-aastane Ogier. "Õnneks tabasin kivi sama rattaga, nii et midagi hullemaks ei läinud."

Sebastien Ogier lõpetas Saksamaa ralli neljandana. Rallil võidutses Ott Tänak, kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai) ja Esapekka Lappi (Toyota).