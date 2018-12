Sebastien Ogier ootab WRC-sarjas suuri reforme

Prantslase arvates on praegused MM-etapid liiga pikad. "Meil oli suurepärane hooaeg, kuid ralli peab arenema. Oluline on praegust formaati kokku tõmmata. Kolmepäevane ralli on liiga pikk, et publiku huvi köita. Vaja oleks kahte intensiivset võistluspäeva vähemalt 300 kilomeetriga, et kestvusvõistlus säiliks," pakkus Ogier väljaandele Le Figaro.

Prantsuse ralliäss ootab, et WRC-sari liiguks ka elektriautode suunas. "WRC peab teiste sarjade eeskujul elektri suunas vaatama. Peame liikuma kiirelt ja tegema sammu, mille teised on juba astunud," sõnas Ogier.

"See pole kerge, kuid lahendused on olemas ja just praegu on õige aeg, et uusi autotootjaid sellega meelitada," lisas prantslane.

Ogier rõhutas taas, et täisprogrammi tegevaid rallisõitjaid ei tohiks teistega võrreldes halvemasse seisu panna. "WRC reeglid on sellised, et külalisvõistlejad saavad suure eelise tänu hilisemale stardipositsioonile," tõi Ogier välja suure puuduse, millele on varem korduvalt ka Thierry Neuville tähelepanu juhtinud.

Tänavu jõudis nn. külalisvõistlejatest etapivõiduni Sebastien Loeb, kes kasutas Kataloonia rallil hiilgavalt ära oma hea stardikoha.