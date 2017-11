Sebastien Ogier on kaassõitja teatel tulevaks hooajaks valiku teinud

Hyundai rallimeeskonna ridadesse kuuluv Dani Sordo avalikustas intervjuus ajalehele Brand, et viiekordne maailmameister Sebastien Ogier jätkab tuleval haooajal arvatavasti M-Spordi ridades.

“Ma rääkisin temaga ning ta ütles, et ta oleks valmis liituma ka Citroeniga. Siiski sõnas ta, et ta on M-Spordis väga õnnelik ja tema heaks on seal tehtud kõik võimalik. Ta tunneb end M-Spordis hästi. Ma arvan, et kui M-Sport pakub talle korralikku lepingut, siis ta jätkab seal,“ sõnas Sordo.

Enda tuleva hooaja kohta tõdes hispaanlane, et vastavalt kokkuleppele saab ta arvatavasti osaleda seitsmel-kaheksal MM-etapil. “Mul on küll leping terve hooaja peale, kuid ma ei hakka pilli lõhki ajama. Ma ei ole kontakteerunud ka ühegi teise võistkonnaga. Minu eesmärgiks on võita tuleval hooajal mõni etapp,“ lisas Sordo.