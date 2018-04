Sébastien Ogier on Argentinas kimbatuses

Viiekordne maailmameister ja tänavuse MM-sarja üldliider Sébastien Ogier hoiab Argentina rallil enne viimast võistluspäeva neljandat kohta ning pole sel nädalavahetusel õiget kiirust leidnud.

Ogier kaotab ralli liidrile Ott Tänakule sisuliselt kaks minutit, viiendal kohal olev Andreas Mikkelsen on prantslasest 14,8 sekundi kaugusel. Kolmas koht ja Dani Sordo on aga juba 50 sekundit eespool.

"Ma ei olnud piisavalt otsustav, et hommikuse udu sees kõvasti suruda. Sõitsin pisut liiga ettevaatlikult ja natuke häiris mind ka teade, et nii Craig Breen kui Esapekka Lappi olid mu ees seisma jäänud. Õnneks oleme praegu sellises positsioonis, mis tooks meile ralli lõpuks MM-sarja arvestuses arvestatavaid punkte," rääkis Ogier M-Spordi pressiteenistusele oma laupäeva kohta.

"Dani Sordo tegi laupäeval head tööd ning teda oleks meil niiehknaa olnud raske püüda. Tuleb välja, et me ei ole siin nii kiired kui eelmistel etappidel. Nagu ka eelmisel aastal, jääme kiirusega jänni ja me ei tea, miks - seega ei ole neljas koht seda arvestades sugugi halb."