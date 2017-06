Sebastien Ogier: mul on olnud Eestis suurepärane vastuvõtt

Neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier jäi tänase testipäevaga Haanja lähistel ülimalt rahule ning kiitis eestlaste külalislahkust.

"Ilm oli perfektne, see on minu jaoks esimene kord Eestis ning mul on olnud suurepärane vastuvõtt. Teed olid väga kiired nagu enamik teid siin, kuid Poola ralliks valmistudes on see hea. Mul oli autos hea enesetunne, nii et see oli meie jaoks suur ja hea päev," rääkis prantslane ERR-i spordiuudistele.

Kuidas olid Eesti teed võrreldes Poola ja Soomega. Tuleksid siia tulevikus tagasi?

Jah, miks mitte, siin on huvitav. Profiil meenutab mulle Soomet, kuigi siin pole nii suuri hüppeid. Väga sarnased teed, pisut pehmem teepinnas, kuid ka võrreldes Poolaga on teed üsna sarnased, kuna ka Poolas on väga kiired lõigud ja lai tee. Ma arvan, et oli hea mõte tulla siia testima ning me täname Otti selle idee eest.

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis