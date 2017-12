Sebastien Ogier MM-tiitlist: sellistes tingimustes võitmine pakkus suurt rahuldust

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier rääkis Autospordile, et kõik tema viis tiitlit on väärtuslikud ja ühtmoodi olulised, kuid 2017. aastal võidetud esikoht on siiski eelnevatest erinev.

Esimesed neli MM-tiitlit võitis Ogier MM-sarja valitsenud Volkswageni roolis. Viimane tuli aga eratiimi M-Spordi ridades. Ogier tunnistas, et kõige väiksema eelarvega tiimiga võites on triumf eriti magus.

“Sellistes tingimustes võitmine pakkus suurt rahuldust. Selliseid asju ei saavutata kunagi üksinda. Vaja on suurt tiimi,“ rääkis Ogier. “Inimesed arvavad tihti, et parima tiimi koosseisus on lihtne võita. See ei ole lihtne isegi parima auto ja meeskonnaga. Oma töö on vaja alati maksimaalselt ära teha.“

“Kõike seda teha on aga veelgi raskem, kui alustad hooaega tiimis, mille eelarve on kõige väiksem,“ lisas Ogier. “See teeb väljakutse veelgi raskemaks. Arvan, et just seetõttu saime seekordse tiitli eest rohkem tunnustust.“