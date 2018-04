Sébastien Ogier' Mehhiko ralli šikaaniskandaal pole veel lõppenud. Kas prantslasele antakse ära võetud punktid tagasi?

Autoralli MM-sarjas ei pruugi märtsi alguses toimunud Mehhiko ralli tulemused veel sugugi lukus olla: Sébastien Ogier ja M-Sport loodavad endiselt, et valitsevale maailmameistrile antakse tagasi punktid, mis talt punktikatse järel šikaani lõikamise tõttu ära võeti.

Mäletatavasti oli Mehhiko ralli punktikatse viimases osas korraldajate poolt rajale kunstlikult kergetest plokkidest tekitatud šikaan, mille Ogier plokke rammides "otseks sõitis". Kuigi punktikatse trassi esimesel läbimisel talitasid samamoodi mitu sõitjat, keda selle eest ei karistatud, siis otsustasid korraldajad Ogier'd ajaliselt trahvida, mistõttu kaotas prantslane talle esialgu antud neli lisapunkti.

Kohtunike otsuses oli kirjas, et enne selle tegemist kuulati üle nii Ogier kui kaardilugeja Julien Ingrassia ning ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson. Ogier olevat sealjuures väitnud, et võrreldes eelviimase katsega oli šikaani asetus pisut muutunud, kuid see väide lükati fototõestusega ümber ning prantslasele määrati kümnesekundiline ajatrahv.

Otsus avaldas ka selle, et Ogier olevat pärast eelviimast katset šikaans "otseks sõitmise" kohta võistluste juhilt (clerk of the course) aru pärinud ning saanud vastuseks, et sellise rikkumise korral pöördutakse kohtunike (stewards) poole.