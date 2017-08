Sebastien Ogier lõpetas Saksamaa rallil uskumatult pikale veninud ootuse

Neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier on sel hooajal võitnud kaks rallit ja taaskord võitleb ta ka MM-tiitli eest. Samas on ta viimastel rallidel jäänud kiiruskatsete võitude osas kuivale.

Enne Saksamaa rallit oli Ogier sel hooajal võitnud kokku 14 kiiruskatset ning viimane võit pärines alles Portugalist. Portugalis teenis ta mäletatavasti ka kokkuvõttes esikoha.

Seejärel jäi Ogier järjest kiiruskatsetel võiduta nii Sardiinias, Poolas kui ka Soomes. Neljakordse maailmameistri jaoks pikk ootus sai läbi Saksamaa ralli 16. kiiruskatsel, kus vanameister sai üle pika aja kirja kõige parema tulemuse.

Kogu karjääri jooksul on Ogier võitnud nüüd 494 kiiruskatset. Tegevsõitjatest on see näitaja parim, kuid kõigi aegade edetabelis alles 10. Esikohal on selles arvestuses Sebastien Loeb 909 esikohaga.