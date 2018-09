Sebastien Ogier liitub väidetavalt taas Citroeniga, Sordot ja Paddonit ootab taas kurb saatus

Madis Kalvet reporter RUS

Sebastien Ogier omal ajal Citroeni värvides. Kas tuleval hooajal on taas nii? Foto: RONI REKOMAA, AFP/Scanpix

Autoralli MM-sarjas hakkavad tiimide uue hooaja koosseisud aina enam kuju võtma. Kolmapäeval sai selgeks, et Thierry Neuville jätkab järgmised kolm aastat Hyundai ridades. Samas on teada, et Ott Tänakul on järgmiseks hooajaks kontraht olemas Toyotaga. Seega on esisõitja koht vaba veel Citroenis ja M-Spordis. Mõlemad tahavad sellesse rolli viiekordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd.