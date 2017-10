Sebastien Ogier läheb Walesi rallile vastu harjumatus olukorras

Neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier läheb sel nädalal toimuvale Walesi rallile esimest korda vastu olukorras, kus tal veel selle hooaja tiitlit taskus pole.

2013. aastal kindlustas Ogier tiitli kolm etappi enne hooaja lõppu Prantsusmaal, järgmisel aastal Kataloonias (kaks etappi enne lõppu), 2015. aastal juba neli rallit enne lõppu Austraalias ning mullu taas Hispaanias.

Ogier pidas fakti välja tuues silmas, et matemaatiliselt on võimalik maailmameistriks tulla veel ka tema tiimikaaslasel Ott Tänakul ja Hyundail kihutaval Thierry Neuville'il, kes jääb prantslasest maha 37 punktiga. Ühel etapil on laual 30 punkti - 25 võidu ja 5 punktikatse eest. Pärast Walesi kihutatakse veel novembri alguses Austraalias.

MM-sarja üldjärjestus 1. Sebastien Ogier 198

2. Ott Tänak 161

3. Thierry Neuville 160

4. Jari-Matti Latvala 123

5. Dani Sordo 94

Ogier avaldas ralliguru Colin Clarke'i videointervjuus, et kasutas Walesi ralli eel ka psühholoogi abi. "Üks asi, mis vaimse treeneriga vesteldes välja tuli, oli see, et ma pean ära unustama eesmärgi, mille pean saavutama ning keskenduma sõidu nautimisele," rääkis prantslane.

"Kui sa mõtled liiga palju eesmärgile, tekitad sa endale lisapingeid, mis võivad su sooritust halvata. Tavaliselt on see pinge aidanud mul endast parimat anda ja pärast neljandat tiitlit tunnen end juba palju kindlamalt. Me läheme Walesile vastu turvalises eduseisus, aga see ei tähenda, et me võiksime seda lõdvalt võtta."

Pooletunnine intervjuu Ogieriga on nähtav siin: