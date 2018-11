Sebastien Ogier: kuues MM-tiitel ei muudaks minu elu, Neuville'il ja Tänakul on rohkem pingeid

Austraalia ralli eel on Ogier MM-sarja liider. Thierry Neuville jääb prantslasest maha 3 ja Ott Tänak 23 punktiga. Neuville ja Tänak ei ole varasemalt MM-tiitlit võitnud ning Ogier usub, et varasemad kogemused on tema trumbiks, kirjutab Autosport.

“Oleme kõik kogenud sõitjad. Tõenäoliselt on mul neist natuke rohkem kogemusi,“ leidis Ogier. “Võrreldes teistega on minu ainsaks eeliseks varasemalt võidetud tiitlid. Seetõttu saan viimasel etapil võtta asju veidike rahulikumalt.“

“Loomulikult oleks kuues MM-tiitel tore, kuid see ei muudaks minu elu väga palju. Esimene tiitel on see, mis muudab,“ leidis ta.