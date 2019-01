Sebastien Ogier kritiseeris Citroeni masinat

Ogier tegi detsembri lõpus Citroen C3 WRC-ga oma teise testisõidu Prantsuse Alpides, esmakordselt oli ta masinat testinud Hispaanias.

"See masin näitas mullu teatud tingimustes väga head kiirust, kuid kui vaadata terve aasta tulemusi ja minu esmamuljet, siis ma võin öelda, et masin peab olema kiire rohkemates oludes. Ja seda peamegi arendama," sõnas Ogier väljaandele Motorsport.com.

"Kahtlemata on asju, mida peame muutma, kuid väga raske on öelda, kui kiiresti me need suudame ellu viia," lisas prantslane.