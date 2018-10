Sebastien Ogier: Kris Meeke'i naasmine tuleks WRC-le kasuks

Autospordi andmetel on Meeke liitumas uueks hooajaks Toyota meeskonnaga ning ametlik teade peaks tulema sel nädalal.

Meeke sõitis viimati Citröeni meeskonnas ning briti viimaseks ralliks MM-sarjas jäi tänavune Portugali ralli, kus ta tegi karmi avarii.

"Loomulikult oleks väga tore, kui Meeke tagasi tuleks," vahendas Autosport Ogier'i sõnu. "Ta on üks rallimaailma kiireimaid sõitjaid."

"Inimesed võivad öelda, et Meeke pole suutnud karjääri jooksul stabiilselt sõita, kuid mees teab, kuidas kiiresti sõita ja rallisid võita," lisas prantslane. "Ta on suurepärane sõitja ja teame, et fännidele meeldib teda jälgida."

"Kui kuulujutud vastavad tõele, oleks meil kõigil hea meel, et Meeke on tagasi autoralli MM-sarjas."

Autospordi teatel vahetab Meeke Toyotas ilmselt välja Esapekka Lappi, kes peaks liituma Citröeni meeskonnaga. Citröeniga liitus hiljuti ka Sebastien Ogier.