Sebastien Ogier jõudis Walesi rallil märgilise tähiseni

Tema kontos on WRC sarjas täpselt 500 katsevõitu. Väga muljetavaldav number!

Esimese kiiruskatse võitis Ogier 2008. aastal ja samuti Walesis. Ogier istumise all oli toona Citroen.

Tänavusel hooajal on Ogier arvel katsevõite 21. Selle näitaja poolest on ta MM-sarjas alles viies mees. Prantslase ette mahuvad Thierry Neuville (48), Ott Tänak (27), Jari-Matti Latvala ja Elfyn Evans (mõlemal 26 katsevõitu).

9 years between my 1st and 500th @OfficialWRC ⏱stage win (Both in Sweet Lamb)

⭐️ 5 #WRC titles

🏆 40 victories (65 Podium)

⏱️ 500 stage wins pic.twitter.com/RjTE2lJnop— Sébastien Ogier (@SebOgier) November 3, 2017